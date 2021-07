Loki 2, nuovi rumor: e se Kang scatenasse una guerra nel Multiverso fino ad Avengers 5?

In attesa di scoprire il destino dei personaggi di Loki nella stagione 2, la serie con Tom Hiddleston ha svelato il grande villain della Fase 4 del MCU, ovvero Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors. Stando agli ultimi rumor sul web, avrebbe qualcosa in comune con Thanos, tanto che per sconfiggerlo ci sarà bisogno degli Avengers.

Il prossimo titolo in cui è già ufficialmente annunciata la presenza di Kang è Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma sappiamo già che due film come Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness lanceranno la vera novità della Fase 4 del MCU, ovvero il Multiverso.

In questo contesto, infatti, si muoveranno le differenti varianti del villain, e a tale proposito Jonathan Majors ha già spiegato le differenze tra Kang il Conquistatore e Colui che Rimane.

Sebbene il quinto capitolo dei Vendicatori non sia previsto nella Fase 4, c'è però chi immagina una lunga guerra nel Multiverso, scatenata da Kang con l'aiuto dei nuovi villain con cui via via stringerà alleanze, che si concluderà solo con Avengers 5, per il quale, sempre stando alle voci dei mesi scorsi, i Marvel Studios sarebbero già al lavoro.

Il rischio di una seconda guerra del Multiverso, del resto, è quello paventato in Loki dalla TVA, qualora la Sacra Linea Temporale si fosse fratturata.