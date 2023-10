Loki 2, quale sarà il ruolo di Renslayer? Il produttore spiazza i fan

Nel corso di una nuova intervista, il produttore di Loki Kevin Wright ha potuto anticipare ai fan dello show Marvel che tipo di impatto avrà il personaggio di Renslayer interpretato da Gugu Mbatha-Raw e che nella prima stagione era stato centrale, ma anche stratificato. Ora che la Stagione 2 di Loki ha debuttato su Disney+, quale sarà il suo ruolo?

In un'intervista a Variety, Wright ha accennato al fatto che la Ravonna Renslayer di Gugu Mbatha-Raw avrà un ruolo importante in questi nuovi episodi. Wright ha iniziato la conversazione parlando di come il team sia giunto alla decisione di concentrarsi maggiormente sulla TVA e di arricchirne la storia. Il produttore ha fatto notare che ritenevano che "gran parte del conflitto dei personaggi" sarebbe stato originato da quel luogo:

"Perché sembrava che la maggior parte del conflitto dei nostri personaggi dovesse provenire da lì. C'è molta intersezione tra i nostri personaggi e ciò che pensano della TVA".

Wright ha poi menzionato personaggi chiave come Sylvie, Mobius e B-15, a proposito scoprite chi interpreta Kate Dickie, la new entry della stagione. Ma poi ha tirato in ballo la Renslayer, rivelando che il pubblico "capirà davvero perché" lei si sente come si sente riguardo al suo obiettivo:

"Sylvie vuole bruciare tutto perché la mela è marcia, come dice lei... Mobius e B-15 hanno dedicato tutta la loro vita a questo obiettivo. Non sono ancora pronti a rinunciarvi. Renslayer si sente come se avesse tenuto tutto insieme e si capisce perché pensa di dover essere lei a rimettere in piedi questa cosa".

Il produttore ha spiegato che gli autori volevano che "tutti si ritrovassero in questa zona grigia".

"Volevamo che tutti si trovassero in una zona grigia: non sono né buoni né cattivi. Potrebbero fare scelte sbagliate o eroiche, ma stanno cercando di capire chi sono. La TVA ci è sembrata il luogo in cui potevamo massimizzare la narrazione e imparare di più su questi personaggi".

Non vi resta che sintonizzarvi su Disney+ mercoledì prossimo per il secondo episodio di questa seconda stagione di Loki.