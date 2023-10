Loki 2, sapete che il personaggio di Ke Huy Quan è legato a She-Hulk?

La seconda stagione di Loki debutta oggi su Disney+ con il primo episodio, durante il quale i fan possono finalmente fare la conoscenza di OB, alias Oroboro, il nuovo personaggio interpretato da Ke Huy Quan.

La star di Indiana Jones e Il tempio maledetto e I goonies, fresco vincitore del premio Oscar come miglior attore non protagonista per Everything Everywhere all at once, interpreta un membro della TVA specializzato nella costruzione di tecnologia avanzatissime per studiare il tempo e il Multiverso, e diventerà fondamentale nella missione di Loki e Mobius man mano che la serie proseguirà nei prossimi episodi.

Una curiosità legata a OB è che nei fumetti Marvel è connesso a She-Hulk, la supereroina verde cugina di Bruce Banner che ha esordito nel Marvel Cinematic Universe con la sua serie tv Disney+ interpretata da Tatiana Maslany. Nel mondo Marvel Comics, infatti l'agente della TVA Oroboro viene introdotto per la prima volta in She-Hulk n.3 del 2005, nel quale la protagonista Jennifer Walters veniva processata proprio dalla TVA a causa del suo coinvolgimento nelle avventure 'a spasso per il tempo' degli Avengers: uno dei giudici che supervisionano il processo è proprio Oroboro, molto diverso però da quello rappresentato sul piccolo schermo da Loki 2.

Per altre curiosità, scoprite quanto dureranno i prossimi episodi di Loki 2.