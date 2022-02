Loki 2, scelti i registi della seconda stagione della serie Marvel: ecco di chi si tratta

James Gunn aveva promesso che Loki 2 avrebbe trovato il regista giusto, e in effetti così è stato. Abbiamo il regista, anzi, i registi dei nuovi episodi della serie Marvel. Di chi si tratta? Scopritelo con noi dopo il salto.

Sono passati ormai diversi mesi dall'annuncio di una seconda stagione di Loki, ma finora diversi altri progetti del MCU avevano avuto la precedenza in quanto più prossimi all'uscita o alle riprese, e avevamo perso un po' traccia dei progressi sul suo sviluppo.

Ultimamente però si è tornato a parlare delle avventure del Dio dell'Inganno e degli altri personaggi dello show, e in particolare in queste ore è arrivata la notizia che i registi di Moon Knight Justin Benson e Aaron Moorhead si occuperanno di dirigere gli episodi della nuova stagione di Loki.

A scriverli, invece, sarà Eric Martin, che ha già lavorato alla prima stagione dello show, mentre Tom Hiddleston farà di ritorno non solo come protagonista della serie, ma anche in veste di produttore esecutivo assieme a Michael Waldron, l'head writer della scorsa stagione.

Non abbiamo ulteriori dettagli sulla trama della serie, ma possiamo stare certi che il MCU che ritroveremo quando vi arriveremo sarà parecchio più "incasinato" di quello che abbiamo trovato all'inizio della prima stagione di Loki. E non sarà nemmeno tutta colpa del Dio dell'Inganno, questa volta!