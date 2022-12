Loki 2 e Secret Invasion, nuovo sguardo al futuro dell'MCU nello spot Disney+!

Con il Marvel Cinematic Universe attualmente in pausa dopo Black Panther: Wakanda Forever, lo sguardo dei fan è ovviamente già rivolto al futuro che, come sappiamo, avrà le dimensioni non solo dello schermo cinematografico, ma anche delle nostre TV (o pc, o smartphone o quello che volete, insomma). Pensiamo a Loki e Secret Invasion, ad esempio.

Dopo aver conosciuto il ruolo di Ke-Huy Quan in Loki 2, infatti, possiamo ora finalmente concederci un nuovo sguardo alla seconda stagione dello show con Tom Hiddleston e Sophia Di Martino grazie al nuovo spot Disney+ che ci anticipa le principali uscite sulla piattaforma streaming della House of Mouse nel corso del 2023.

Lo spot indugia ovviamente anche su altri prodotti non inerenti al Marvel Cinematic Universe, quali Ahsoka e The Mandalorian, ad esempio, ma l'occhio dei fan Marvel viene inevitabilmente rubato da quella breve sequenza con Loki e Mobius elegantissimi in completo e papillon, così come da quegli istanti in cui possiamo intravedere uno degli elementi più attesi di Secret Invasion, vale a dire il misterioso personaggio di Emilia Clarke.

Un 2023 che potrebbe riservare grosse soddisfazioni ai fan dell'MCU, dunque... Così come altrettante delusioni, ovviamente! E voi, cosa vi aspettate? Diteci la vostra nei commenti! Gugu Mbatwa-Raw, intanto, ci ha promesso una Loki 2 ancora più surreale della prima stagione.