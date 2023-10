Loki 2, la serie Marvel da oggi su Disney+: il primo episodio ha una scena post-credit?

La Saga del Multiverso continua con Loki 2, nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe in arrivo da oggi venerdì 6 ottobre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Se avete già consultato la nostra recente guida alla durata degli episodi di Loki 2, vi segnaliamo - senza fare spoiler - che la prima puntata di Loki 2 contiene una scena post-credit: naturalmente non vi sveleremo il suo contenuto in questa sede, ma cogliamo l'occasione per ricordarvi di non interrompere la visione dopo la conclusione dell'episodio, dato che dopo la sigla finale dei titoli di coda ci sarà una sorpresa per i fan Marvel.

La stagione 2 di Loki riprenderà subito dopo lo scioccante finale di stagione, con Loki costretto in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, il Dio dell'Inganno esplorerà un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer e di Miss Minutes, alla ricerca della verità su cosa significhi possedere il ibero arbitrio. Il cast della serie include Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. I registi degli episodi sono Justin Benson e Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani, con Eric Martin come showrunner.

