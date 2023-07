Loki 2, primo sguardo alla nuova stagione: il poster Marvel è bellissimo!

Loki 2 è sicuramente una delle produzioni più attese, per quanto riguarda il piccolo schermo, dai fan dell'MCU. Ciò lo si deve anche al fatto che tra le numerose serie tv che popolano l'universo Marvel, quest'ultima è sicuramente una delle poche che riesce ad avere un livello qualitativo degno di questo nome.

Numerose sono le domande a cui la seconda stagione di Loki deve rispondere, a cominciare da quale sarà esattamente il ruolo di Kang all'interno dello show, personaggio di cui abbiamo saputo di più in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma che sicuramente ha ancora molti lati nascosti per il pubblico.

Ecco perché, già solo il fatto che sia stato rilasciato un primo poster dello show non può che solluccherare la fantasia degli appassionati. Ma cerchiamo di osservarlo al meglio.

Sicuramente non si tratta di un'immagine qualsiasi, vediamo infatti tanti Loki che si rincorrono mentre si trovano sopra ad un orologio che ha il volto di Miss Minute. Questo ovviamente ci porta verso una domanda inevitabile: quando avremo un trailer di Loki 2?

Sappiamo che, grazie a quanto mostrato nella scena post-credit del terzo film su Ant-Man, i protagonisti dovranno vedersela con Victor Timely, un'altra variante di Kang. Tutto questo ci fa pensare che ormai non dovrebbe mancare poi molto prima di vedere qualcosa di concreto sullo show.

Tuttavia, vista l'attuale sciopero degli attori di Hollywood, un altro quesito ci si pone: la serie subirà dei ritardi? purtroppo per avere delle risposte certe a tutte queste domande non si può fare altro che aspettare.

In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Loki.