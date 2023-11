Loki 2: quella grande sorpresa per la scena post-credit spiegata dal produttore

Come saprete ormai tutti, l'episodio finale della Stagione 2 di Loki non contiene nessuna sequenza dopo i titoli di coda, rafforzando in questo modo i momenti finali dell'episodio, quelli in cui Loki assieme un nuovo ruolo all'interno del MCU. A differenza della prima stagione, stavolta non compare nessuna scritta che anticipa il ritorno di Loki.

Parlando con TVLine, il produttore di questa seconda stagione, Kevin Wright, ha rivelato che non sono state scritte scene post-credit per il finale della seconda stagione di Loki, perché "avrebbero tolto qualcosa alla storia".

Wright ha abbracciato il punto di vista di molti fan che "vogliono che queste cose si sentano come storie autoconclusive", notando che l'interconnessione a volte ostacola la capacità degli autori di raccontare la storia nel modo giusto:

"Non abbiamo scritto nessuna [scena post-credit], e di certo non ne abbiamo girate. Molte persone a volte vogliono che queste storie siano autoconclusive. So che ad alcuni piace una maggiore interconnessione, ma credo che a volte questo diventa un ostacolo per alcune delle nostre storie. Per noi la storia era chiusa e basta".

Gli unici due film del Marvel Cinematic Universe a non contenere nessuna sequenza dopo i titoli di coda sono L'incredibile Hulk e Avengers: Endgame, quest'ultimo per ovvie ragioni.

La seconda stagione di Loki ha riservato invece due sequenze post-credit nel corso dei suoi sei episodi: una nell'episodio 1 con Sylvie che visita un McDonalds nell'Oklahoma del 1982 e una sequenza solo audio nell'episodio 5 che ci fa risentire la voce di Brad Wolfe dal gioco arcade Zaniac.

Per quanto riguarda Loki, Tom Hiddleston non ha detto ufficialmente addio al personaggio, quindi è auspicabile un suo ritorno in progetti futuri.