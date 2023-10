Loki 2, spiegazione del clamoroso finale dell'episodio 4: il MCU è morto?

La reazione dei fan al finale del nuovo episodio di Loki 2 è stata a dir poco calorosa, con la puntata che ha ottenuto anche ottimi voti di critica e sta generando grandi discussioni online: in questo articolo, vi forniamo la spiegazione al finale di Loki 2x04.

In parole povere, l'intera sequenza temporale dell'MCU esplode alla fine della nuova puntata di Loki, in una scena a dir poco scioccante che sembrerebbe essenzialmente innescare i prossimi capitoli della Saga del Multiverso: il tentativo di Victor Timely di riparare le cose non funziona, con la Variante di Kang che viene fatta a pezzi all'improvviso lasciando basiti Loki, i suoi compagni e soprattutto gli spettatori, e quando la Sacra Linea Temporale esplode fa fuori apparentemente tutti quanti alla fine dell'episodio. In pratica, tutto ciò che Loki e i suoi alleati hanno cercato di impedire in questi primi quattro episodi, alla fine è successo ugualmente.

Dunque, ora che cosa succede? Neanche noi abbiamo una risposta certa, perché l'anteprima fornita alla stampa circa un mese fa terminava proprio su questo cliffhanger e non includeva gli episodi 5 e 6, ma possiamo azzardare qualche ipotesi: tra possibili nuovi loop temporali o ulteriori paradossi, del resto, ci sono ancora altri due episodi nella seconda stagione di Loki, e nei trailer promozionali distribuiti nelle scorse settimane si possono vedere molte inquadrature di scene che devono ancora essere mandate in onda, come quella di Loki fuori da un concessionario di moto d'acqua. Ciò vuol dire che i prossimi episodi saranno ambientati in universi alternativi rispetto al MCU? E se sarà così, la cosa varrà anche per tutti i prossimi film e serie tv della saga?

Lo scopriremo insieme a partire dalla prossima settimana. Nel frattempo, ecco che cosa ha detto il produttore di Loki 2 sugli episodi 5 e 6, che a quanto pare saranno i migliori in assoluto della serie.