Loki 2, spiegazione del nuovo costume del personaggio di Tom Hiddleston

L'enorme successo di Loki 2 ha confermato quanto il personaggio sia uno dei più amati all'interno del franchise Marvel. Il viaggio dell'antieroe gli ha permesso di "superare" la sua precedente versione a favore di qualcosa di nuovo, più importante e con obiettivi molto più grandi.

Insomma, Loki è stato ribattezzato dagli stessi Marvel Studios come God Loki, subito dopo il suo sacrificio a favore della distruzione della Linea Temporale e la costruzione di qualcosa di nuovo, più grande e più libero: un vero e proprio albero del tempo. Dopo più di un decennio di attesa, però, anche Loki ha ottenuto finalmente la sua "transizione" da eroe con un nuovo costume che compare su di lui nel momento in cui sta affrontando delle vere e proprie tempeste temporali. Ad aver ispirato tantissimo il percorso creativo di Loki nella serie è stato, senza ombra di dubbio il fumetto Loki: Agent of Asgard che riscrive quasi totalmente il personaggio di Loki.

Mentre nella scena Loki si avvicina sempre di più alla fine del tempo, il completo camicia, cravatta e cappotto che il personaggio indossa per quasi tutta la serie va distruggendosi sostituendosi con un lungo mantello verde e una nuova corona che richiama le "corna" del personaggio. La transizione ha come obiettivo metter ancor più in evidenza il modo in cui Loki supere addirittura il suo stato di divinità norrena, trasformandosi in qualcosa di ancora più grande: un vero e proprio Dio, capace di manipolare il tempo e, soprattutto, le storie.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla serie, vi consigliamo la nostra recensione di Loki 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!