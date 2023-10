Loki 2, spiegazione di tutti gli Easter-Egg dell'episodio 4

L'ultimo episodio di Loki arrivato in streaming su Disney+ proprio questa mattina ha riserbato agli spettatori un gran numero di Easter-Egg sull'Universo Cinematografico Marvel, come capita sempre con episodi di questo genere. I fan sono rimasti davvero scioccati dal finale cliffhanger dell'episodio, che ora rimette tutto quanto in discussione.

Mentre tocca aspettare una settimana per vedere il continuo di questa stagione, con il produttore che ha assicurato che gli episodi 5 e 6 di Loki saranno i migliori in assoluto, ecco gli easter-egg dell'episodio 4.

Protocollo 42. Quando ascoltiamo la sua storia, Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) scopre di aver combattuto al fianco di Colui che Rimane durante la prima Guerra Multiversale. Tuttavia, Colui che Rimane ha poi ordinato a Miss Minutes di mettere in atto il "Protocollo 42".

42 è un numero importante nell'Universo Marvel, collegato sia allo Spider-Man di Miles Morales che a Mister Fantastic. 42 è, infatti, il numero di identificazione del ragno che ha morso Miles Morales nei fumetti originali, ed è anche la designazione della Terra da cui il ragno proviene, la realtà multiversale in cui Miles Morales è diventato il Prowler, come si è visto in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Allo stesso modo, "Prigione 42" è il nome della prigione della Zona Negativa creata da Mister Fantastic con l'aiuto di Hank Pym e Tony Stark nei fumetti. Il numero 42 è anche un potenziale riferimento alla Guida galattica per gli autostoppisti, in quanto il numero era la "Risposta alla domanda definitiva sulla vita, l'universo e tutto quanto".

Ravonna e Kang. Apprendendo che è stata un comandante di eserciti durante la prima Guerra Multiversale e un'alleata chiave di Colui che Rimane, la storia segreta di Ravonna Renslayer nel MCU rispecchia quanto sia stata fondamentale per Kang il Conquistatore nei fumetti Marvel originali. Nei fumetti, Ravonna ha dato a Kang nuove motivazioni per le sue conquiste e i due hanno condiviso una tumultuosa storia d'amore attraverso il tempo e lo spazio. Sebbene Victor Timely l'abbia rifiutata, sarà interessante vedere se Ravonna potrà avere una relazione con un'altra variante di Kang in futuro.

Riferimenti al primo Thor. Durante l'intensa discussione con Sylive sui meriti della TVA, Loki ha fatto riferimento agli eventi di Thor del 2011 e all'esilio di suo fratello sulla Terra. Una volta che Thor è tornato cambiato con una maggiore compassione, Loki ha creduto che avesse ceduto alla debolezza sentimentale. Tuttavia, da allora ha imparato che la compassione e il risparmiare la vita di un nemico non sono debolezze, cosa di cui cerca di convincere Sylvie in questo nuovo episodio quando si tratta di Victor Timely e dell'intera TVA.

Sylvie e i Kang. In questo nuovo episodio della seconda stagione di Loki, Sylvie teme anche che risparmiare Victor Timely e la TVA significhi che lei e Loki dovranno semplicemente sperare che non diventi "Colui che Rimane o qualcuno di peggio". Quel qualcuno peggiore è probabilmente una nuova variante di Kang il Conquistatore come le tante viste in Ant-Man and the Wasp: Quantumania con il Consiglio dei Kang. Forse Timely potrebbe anche diventare l'accennato Primo Kang in vista di Avengers: The Kang Dynasty, che uscirà nel 2026.

Miss Minutes e Jurassic Park. Lavorando con Ravonna per creare un proprio percorso senza Timely, Miss Minutes blocca diverse reti all'interno della TVA prima che O.B. riavvii l'intero sistema per costringerla a uscire. Tuttavia, sugli schermi e sui TemPad della TVA sono inizialmente apparsi una schermata e un messaggio di blocco in cui Miss Minutes agita il dito e dice: "Ah ah ah! Accesso negato!". Questo è sicuramente un richiamo al Dennis Nedry di Wayne Knight in Jurassic Park, quando bloccava l'accesso ai sistemi del parco: "Ah ah ah! Non hai detto la parola magica!".