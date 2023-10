Loki 2: spiegazione della scena post-credit del primo episodio

Come accaduto in diversi episodi della passata stagione, anche questa seconda stagione di Loki presenta una scena post-credit in pieno stile Marvel. La scena in questione, vista nelle Easter-egg di Loki, è molto caratteristica ma ha bisogno di una spiegazione per essere compresa da tutti gli appassionati di questo immenso Marvel Cinematic Universe.

I fan che si sono trattenuti dopo i titoli di coda del primo episodio di Loki 2 sono stati accolti da una scioccante apparizione di Sylvie, ancora interpretata da Sophia Di Martino.

Mentre la maggior parte dell'episodio si concentra sul Dio dell'inganno di Tom Hiddleston, la breve scena mostra esattamente dove Sylvie è finita in seguito al suo confronto con Colui che Rimane. Nello specifico, finisce in un McDonalds di Broxton, in Oklahoma.

Questa scena è in linea con i recenti filmati che anticipavano il ricongiungimento tra Sylvie e Loki in un McDonalds di metà anni '80, dove la prima lavora come cassiera. Tuttavia, la scena sembra anche dare al pubblico uno sguardo all'arco centrale di Sylvie nel resto della stagione.

Mentre Loki sembra relativamente abituato a lavorare con gli altri, il desiderio di Sylvie di avere rapporti stretti si riflette nei suoi sguardi bramosi verso gli avventori del ristorante, rafforzati dal suo desiderio di "provare tutto".

Al momento non è chiaro se il lavoro di Sylvie al McDonalds servirà a qualcosa di diverso da una divertente scenografia per l'eventuale ricongiungimento tra lei e il Loki di Tom Hiddleston. Tuttavia, sembra proprio che la serie la stia preparando per una trama ricca di emozioni.

Dopo il debutto di questa seconda stagione di Loki avvenuto oggi su Disney+, ai fan non rimane altro da fare che mettersi in attesa del prossimo episodio, atteso per il 13 ottobre.