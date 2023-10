Loki 2, spiegazione del sorprendente ruolo di Kate Dickie

Nella giornata di oggi è stato diffuso in streaming il primo episodio della seconda stagione di Loki, serie che vede il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno della Marvel. La stagione riprende da dove si era interrotta quella precedente e ha rivelato anche il ruolo interpretato da una delle new entry Kate Dickie. Eccolo svelato.

Il personaggio di Kate Dickie, appena introdotto nell'episodio di debutto della seconda stagione di Loki, potrebbe diventare più cattivo di quanto mostrato inizialmente. Ex-membro di Game of Thrones, l'attrice si è unita al cast di Loki nel ruolo del Generale Dox.

Nelle prime notizie sul casting di Katie Dickie, il suo personaggio era stato descritto come un cattivo. Il pubblico ha incontrato per la prima volta Dox durante una riunione del consiglio costituito dopo gli eventi della prima stagione. Nel frattempo potete leggere la recensione dei primi episodi di Loki 2.

Durante le fasi successive della riunione, il Generale Dox non ha potuto fare a meno di prestare attenzione quando Loki ha fatto il nome di Sylvie e del suo ruolo nella vicenda. Mentre la riunione si svolgeva, Dox ha ordinato al Cacciatore X-5 di trovare Sylvie per svelare i misteri della Fine del Tempo. La loro missione controcorrente non è sfuggita al cacciatore B-15, mettendo in dubbio le motivazioni future di Dox.

In seguito si scopre che Dox sta inviando tutti gli agenti della TVA disponibili per trovare Sylvie, ma perché questo accanimento nei confronti del personaggio? È chiaro che, in mezzo al caos, il Generale Dox vuole delle risposte e crede che Sylvie (una Variante fuori controllo) possa essere la chiave per rimodellare la TVA.

Se il Generale Dox riuscirà a catturarla, sarà affascinante vedere cosa vorrà esattamente da Sylvie. Inoltre, potrebbe essere fatta più luce su chi stia servendo il Generale Dox in seguito alle regole riscritte dalla TVA sulla potatura delle linee temporali.