Loki 2, spiegazione del nuovo superpotere di Loki: come cambierà il MCU?

Se avete letto la spiegazione del finale di Loki 2x05, allora saprete che il protagonista interpretato da Tom Hiddleston questa settimana ha ottenuto un nuovo superpotere che potrebbe cambiare le sorti del futuro del Marvel Cinematic Universe.

In vista del finale di stagione, che arriverà la prossima settimana, Loki 2 ha chiuso un'importante storyline sviluppata nelle scorse puntate, vale a dire l'abilità del protagonista di saltare più o meno accidentalmente in qualsiasi parte del tempo. Nell'ultima scena del quinto episodio, Loki si rende conto di essere in grado di controllare questa abilità, e sostanzialmente guadagna un nuovo superpotere inedito che gli consente ora di viaggiare a proprio piacimento attraverso lo spazio e il tempo. Il personaggio fa sapere ai suoi compagni che adesso 'può riscrivere la storia', e poco prima dei titoli di coda lo vediamo tornare indietro nel tempo esattamente al fatidico finale dell'episodio 4, appena prima che Victor Timely esca dalla TVA e muoia.

Apparentemente, adesso Loki ha un superpotere che lo pone in una posizione di vantaggio rispetto a Kang il Conquistatore: come abbiamo visto in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, infatti, il villain per spostarsi attraverso il Multiverso e il tempo ha bisogno della sua navicella e della sua tecnologia, mentre Loki può farlo autonomamente. Tuttavia, potrebbe esserci un limite al nuovo potere di Loki: nella puntata infatti il personaggio dice "Non è importante il dove, né quando o il perché, ma è importante il chi", cosa che lascia intendere che Loki è in grado di raggiungere solo i tempi e i luoghi delle persone a cui è legato (come del resto teorizza OB nel corso della puntata).

Staremo a vedere cosa accadrà nell'ultimo episodio di Loki 2, ma questa famosa teoria che vuole Loki diventare il nuovo Colui che rimane sembra tornata spaventosamente attuale.