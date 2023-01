Loki 2: la nuova stagione della serie Marvel introdurrà una nuova variante di Kang?

A partire da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cominceremo a vedere sempre più spesso il personaggio interpretato da Jonathan Majors, ovvero Kang Il Conquistatore. Una prima variante, Colui che rimane, l'avevamo già vista nella prima stagione di Loki e pare che una diversa variante farà la sua comparsa anche nel corso della Stagione 2 della serie.

Secondo quanto rivelato dall'insider Daniel Richtman, sembra che l'imminente seconda stagione di Loki presenterà una nuova variante che sarà "un inventore del passato". Pare che quest'ultima compri cose che influenzeranno il futuro e il compito di Loki è quello di fermarlo. Dato che abbiamo visto una versione di Kang il Conquistatore al comando dell'Autorità per le Varianti Temporali, potrebbe usarle per dare la caccia ad altre versioni di se stesso che stanno influenzando il multiverso.

Richtman sottolinea inoltre di non essere sicuro che si tratti di Victor Timely, una versione di Nathaniel Richards dei fumetti, noto anche come "Prime Kang", ma che "probabilmente sarà lui". Il personaggio è noto come colui che finisce per formare la città di Timely, che alla fine sboccerà in Chronopolis, che si ipotizza essere la città che vedremo in Quantumania.

Sarà sicuramente interessante vedere come si svilupperà la situazione e se potremo conoscere altre versioni del personaggio nelle prossime fasi della Marvel. Majors ha sottolineato che il lato positivo dell'interpretare Kang è quella di poter dar vita diverse varianti che gli permettono di esplorare diverse sfaccettature del personaggio. Quindi, coglierà sicuramente l'opportunità di dare vita a Victor Timely.

La Stagione 2 di Loki debutterà in estate sulla piattaforma Disney+ ma non prima di aver assistito alle vicende del terzo capitolo del franchise di Ant-Man. Majors sarà infatti il villain principale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film in cui conosceremo per la prima volta una delle varianti malvagie del personaggio, dato che quella vista nella passata stagione di Loki era sostanzialmente benevola.

Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer di Ant-Man and the Wasp Quantumania, in arrivo nelle sale a metà febbraio.