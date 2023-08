Loki 2 fa già la storia della Marvel, è il trailer più visto delle serie Disney+

Disney ha annunciato che il trailer della seconda stagione della miniserie Loki, lo show tv del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Hiddleston, sta battendo tutti i record del franchise. Il video ha fatto registrare i maggiori numeri di visualizzazione fra i trailer delle serie tv del Marvel Cinematic Universe.

Il trailer si apre con Mobius (Owen Wilson) e Loki (Tom Hiddleston) alle prese con un caso di tempo che scivola all'interno della TVA, un evento che non dovrebbe mai accadere. Nel video compare anche il nuovo personaggio di Ke Huy Quan, O.B. Sul nostro sito potete scoprire tutto quello che sappiamo su Loki 2.



In base a quanto riporta Disney, il trailer di Loki 2 avrebbe generato 80 milioni di visualizzazioni, salendo in vetta nella classifica limitata alle serie tv MCU.

Nella seconda stagione di Loki, il protagonista viaggia in un "multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso, alla ricerca di Sylvie, la giudice Renslayer, Miss Minutes e la verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso".



La seconda stagione della serie Loki debutterà su Disney+ il 6 ottobre. Nel cast della serie, oltre a Tom Hiddleston e Owen Wilson, anche Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong e Jonathan Majors.



Su Everyeye potete recuperare la recensione della prima stagione di Loki, in attesa di scoprire le nuove avventure che coinvolgono il celebre fratellastro di Thor (Chris Hemsworth).