Loki 2 e la stramba collaborazione con McDonald's per la serie Marvel

McDonald's ha pubblicato nella giornata di ieri un video nel quale si mostrava velatamente il personaggio MCU Loki. Sebbene non ci fosse alcuna indicazione diretta, su TikTok qualcuno ha ipotizzato che si possa trattare di un'imminente collaborazione tra il marchio di fast food più noto al mondo e Marvel.

Sui social di recente è circolato un video in cui viene mostrata la nuova salsa agrodolce di McDonald's a tema Loki, con la confezione sulla quale si riporta che sarà presente nella seconda stagione della serie del Marvel Cinematic Universe.



Al momento McDonald's non ha ancora pubblicato alcun annuncio ufficiale sull'eventuale partnership ma dal video si evince che questi nuovi articoli promozionali potrebbero arrivare sul mercato il 14 agosto, la stessa data mostrata nel teaser.

Al di là di questa ipotetica collaborazione, McDonald's apparirà certamente nella seconda stagione dello show con Tom Hiddleston. Le foto dal set della serie mostrano le due varianti asgardiane e altri membri della TVA che trascorrono del tempo in un McDonald's degli anni '70 proprio nel bel mezzo delle loro avventure.



La seconda stagione di Loki arriverà su Disney+ il 6 ottobre e le riprese sono iniziate nell'estate di un anno fa ai Pinewood Studios di Londra. Scoprite quanto dureranno gli episodi di Loki 2 in arrivo in autunno.

Creata da Michael Waldron, Loki racconta le vicende del fratellastro di Thor, interpretato da Tom Hiddleston, e in questa seconda stagione il personaggio collaborerà con Mobius (Owen Wilson), B-15 (Wunmi Mosaku) e altri agenti della TVA, in cerca di Sylvie, Ravonna e Miss Minutes.



Non perdetevi la nostra recensione della prima stagione di Loki.