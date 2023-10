Loki 2, e ora che succede? Parla il produttore Kevin Wright

Il Marvel Cinematic Universe e i suoi fan sono rimasti scioccati dal clamoroso finale del quarto episodio di Loki 2, che ha apparentemente distrutto la Sacra Linea Temporale e sprigionato il Multiverso, ma che cosa ne pensa il produttore Kevin Wright?

"È stato qualcosa su cui abbiamo iniziato a ragionare nella prima stagione, questa idea di accelerazione della storia" ha riflettuto il produttore durante una nuova intervista con GamesRadar. "Il nostro obiettivo era far pensare a tutti che la storia della stagione avrebbe riguardato il tentativo di riparare la frattura nella Sacra Linea Temporale, ma abbiamo sempre avuto l'idea di far andare tutto storto all'improvviso nel mezzo della storia. Volevamo spiazzare i fan e questa cosa non solo ci ha permesso di creare un cliffhanger davvero eccezionale, ma anche suscitare grande curiosità perg gli ultimi due episodi. Vedrete che il luogo in cui si arriva dopo questo finale sarà un territorio completamente nuovo", ha affermato. "Se i primi quattro episodi della seconda stagione parlano di cose che vanno a pezzi o che non funzionano, e di scelte fatto che forse non sono le scelte giuste, allora i prossimi ci permetteranno di andare in alcuni luoghi davvero profondi."

Loki 2x5 andrà in onda la prossima settimana, come sempre in esclusiva su Disney+. Per altri contenuti, scoprite come Loki 2x4 ha spiegato la misteriosa scena della morte di Loki vista nell'episodio 1 della nuova stagione.