Loki 2: svelata nel dettaglio una grande scena con Mobius, Miss Minutes e Victor Timely

Ora che sappiamo con certezza la data d'uscita di Loki 2, per la quale dovremo aspettare ancora il trascorrere dell'estate, sembra sia trapelata la descrizione di una grande scena d'azione che coinvolgerebbe insieme il dio dell'inganno, Mobius, Miss Minutes e Victor Timely, quest'ultima una variante di Kang sempre interpretato da Jonathan Majors.

Secondo quanto riportato da The Cosmic Circus, la seconda stagione di Loki porterà il personaggio principale, interpretato da Tom Hiddleston, e il Mobius di Owen Wilson alla World's Columbian Exposition nella Chicago del 1893, Illinois. Lì, il duo incontrerà la variante di Kang Victor Timely (Jonathan Majors), come visto nella scena dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Timley parteciperà all'evento per presentare una delle sue numerose invenzioni sotto l'insegna di "Victor Timely e il suo stupefacente emporio delle meraviglie". Oltre a partecipare all'evento, Loki e Mobius avranno una sequenza "molto grande" accanto a Victor Timely e Miss Minutes, anche se ulteriori dettagli non sono stati resi noti.

Sempre secondo l'articolo, la Stagione 2 di Loki si svolge attraverso molteplici linee temporali ramificate, con la World's Columbian Exposition del 1893 che sarà solo una delle tante. Mentre alcune saranno riconoscibili per i fan del Marvel Cinematic Universe, altre sono apparentemente del tutto inedite. Le foto del set di Loki Stagione 2 mostravano in precedenza l'incontro di Loki con una Sylvie che lavorava in un McDonald's negli anni Settanta. Altre immagini del set e parti dei teaser pubblicati hanno rivelato che Loki e Mobius indossano lo smoking e partecipano a prime cinematografiche in decenni diversi.

La sinossi della seconda stagione di Loki, condivisa di recente, recita: "La seconda stagione di Loki riprende dopo lo scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova a combattere per l'anima della TVA. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e un proposito glorioso".

Il merchandising della stagione ha apparentemente rivelato alcuni dei nuovi membri della squadra di Loki, tra cui Ke Huy Quan di Everything Everywhere All At Once.

La seconda stagione di Loki debutterà su Disney+ il 6 ottobre 2023.