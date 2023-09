Loki 2, svelata la durata del primo episodio della nuova stagione

Il teaser di Loki 2 ha anticipato il turbolento viaggio che dovrà intraprendere il personaggio di Tom Hiddleston: l'attesa durerà ancora qualche settimana, ma abbiamo già scoperto quanto durerà il primo episodio della seconda stagione di Loki.

Da fonti certe, dunque, pare che la premiere di Loki 2 durerà 45 minuti (titoli di coda inclusi) dunque cinque minuti in meno della premiere della prima stagione della serie TV con Tom Hiddleston. Nello specifico, secondo quanto riportato da Cruptic HD Quality, la puntata avrà una durata di 39 minuti pieni. A ogni modo, il primo episodio di Loki 2 dovrà dedicare del tempo agli eventi del finale della prima stagione prima di immergersi totalmente nella narrazione.

L'hype intorno al debutto di Loki 2 si fa, man mano che passano le settimane, sempre più grande: nella seconda stagione di Loki, il dio dell'inganno proseguirà il suo viaggio nel Multiverso, confrontandosi con un'altra versione di Kang il Conquistatore che, considerata l'area tesa nei Marvel Studios, potrebbe essere persino in bilico nello show. Il villain, infatti, è interpretato da Jonathan Majors, attualmente nell'occhio del ciclone per alcune accuse di violenza domestica che potrebbe influenzare il numero di episodi in cui Majors apparirà in Loki 2.

Loki 2 debutterà il 6 ottobre su Disney+.