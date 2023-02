Loki 2: svelati i personaggi interpretati da Ke Huy Quan e Kate Dickie nella serie Marvel?

Con la vittoria anche del premio ai SAG Awards ieri notte, Ke Huy Quan si sta avviando spedito verso la notte degli Oscar, ma intanto sono emersi ulteriori dettagli sul personaggio che potrebbe interpretare nel corso della seconda stagione di Loki, quando questa farà il suo esordio su Disney+ in estate. Novità anche sul personaggio di Kate Dickie.

La seconda stagione di Loki si ricollegherà direttamente al finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e proseguirà la grande storyline che riguarda Kang Il Conquistatore, specialmente dopo il finale della prima stagione, in cui il personaggio di Tom Hiddleston si ritrova in una realtà alternativa in cui al posto delle tre statue dei Custodi del Tempo nella sala centrale della TVA ce n'è proprio una dello stesso Kang.

Il noto insider My Time to Shine Hello ha provato a fare un po' di luce sui personaggi interpretati dalle due new entry della Stagione 2 di Loki, ovvero Ke Huy Quan e Kate Dickie: "Ke Huy Quan interpreta un personaggio chiamato Ouroboros nella seconda stagione di Loki. È il principale tecnico della TVA", ha scritto su Twitter, per poi aggiungere: "Il suo nome viene abbreviato in Bo". A un fan che gli chiedeva se si tratterà di un ruolo importante nel corso della stagione, l'insider ha risposto in maniera affermativa.

In un post successivo, l'insider ha fatto chiarezza sul personaggio che sarà interpretato invece da Kate Dickie, e che proprio come i fan si aspettavano potrebbe trattarsi della versione più anziana di Sylvie: "Kate Dickie interpreta un generale malvagio che vuole che i suoi soldati, ex agenti della TVA, distruggano le nuove linee temporali create dopo la morte di Colui che Rimane". Un fan subito dopo ha commentato: "E quindi sarà veramente una versione più vecchia di... beh, non voglio rovinare tutto". A questo commento, proprio l'insider ha messo un like, in pratica confermando che il commento è sulla strada giusta.

Molto probabilmente questa versione più anziana di Sylvie esiste per rimediare ai danni fatti dalla sua controparte più giovane, che nell'uccidere Colui che Rimane ha scatenato la Multiverse Saga e l'arrivo delle varianti di Kang.