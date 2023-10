Loki 2, svelato chi ha creato la Time Variance Authority

La seconda stagione di Loki è stata impegnata ad espandere il mondo della Time Variance Authority e delle persone che vi lavorano, mentre il protagonista interpretato da Tom Hiddleston cerca di risolvere una condizione che minaccia di cancellarlo dall'esistenza. Nel corso dell'ultimo episodio abbiamo scoperto chi ha effettivamente creato la TVA.

Una delle nuove aggiunte al cast del secondo capitolo è stata O.B., il fedele tecnico della TVA interpretato dal premio Oscar Ke Huy Quan. Avendo progettato per secoli i dispositivi tecnologici utilizzati dall'organizzazione, O.B. ha una conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei protocolli che i suoi agenti devono seguire. Il nuovo personaggio ha anche scritto il manuale che tutti i dipendenti della TVA sono costretti a leggere come parte della loro formazione.

Ma senza che O.B. ne sappia nulla, una copia del manuale è una delle cose di cui Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) ha bisogno per completare i suoi piani. Dopo aver scoperto che tutti coloro che lavorano alla TVA sono una variante rapita da un punto della Sacra Linea Temporale, l'ex giudice ha deciso di fuggire dal suo ufficio per cercare risposte. Quando Miss Minutes (Tara Strong) viene a conoscenza di ciò che sta per fare, decide di aiutare l'unica persona che sembra in grado di riportare l'ordine e l'equilibrio nella TVA.

Il mistero dietro la prima stagione di Loki era direttamente collegato a chi ci fosse effettivamente dietro la TVA e al motivo per cui questa persona avesse deciso di isolare il MCU in un'unica linea temporale. Quando Loki e Sylvie sono finalmente riusciti ad arrivare alla fine del tempo, si sono imbattuti in Colui che Rimane (Jonathan Majors), che li ha avvertiti che uccidendolo avrebbero provocato l'arrivo del resto delle sue varianti nella linea temporale principale, mettendo tutti in pericolo.

Ma prima che questa variante di Kang venisse eliminata definitivamente da Sylvie, aveva rivelato di essere stato lui a creare la Sacra Linea Temporale, intrappolando tutti i principali personaggi del franchise nello stesso luogo. Questo renderebbe estremamente facile individuare in Colui che Rimane il creatore della TVA, ma le cose non sono mai semplici quando si tratta di Loki e del suo mondo. Un dettaglio rivelato nella seconda stagione della serie mette in discussione l'intero fondamento della TVA, e tutto sembra condurre al manuale di O.B..

Colui che Rimane aveva lasciato chiare istruzioni a Renslayer prima di morire, indicando che l'ex giudice doveva viaggiare indietro nel tempo per lasciare una copia del manuale in una casa apparentemente casuale di Chicago.

Dal momento che le coordinate consegnate a Ravonna non le dicevano nulla di speciale, ha semplicemente eseguito gli ordini. Si scopre che ha lasciato la guida della TVA nella casa di Victor Timely, una delle varianti di Kang che da grande avrebbe costruito la TVA.

Il terzo episodio della seconda stagione di Loki è disponibile in streaming su Disney+.