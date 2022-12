Loki 2: svelato il ruolo di Ke Huy Quan nella serie di Disney+!

Mentre il cast di Loki 2 continua ad arricchirsi con la new entry Kate Dickie, oggi andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sul personaggio di Ke Huy Quan.

La partecipazione dell'attore, che abbiamo recentemente apprezzato in Everything Everywhere All at Once, è stata annunciata da Kevin Feige durante lo scorso D23 Expo della Disney. Ma il su ruolo è rimasto avvolto nel mistero, almeno fino ad ora.

Come riportato da Daniel Ricthman infatti, sappiamo che Ke Huy Quan interpreterà un membro della Time Variance Authority durante la seconda stagione di Loki. Il personaggio si chiamerà "B-O", abbreviazione di "Oroborus" e sarà il responsabile della sezione tech della TVA.

Per quanto riguarda gli altri membri del cast dello show, vi ricordiamo che ai prossimi episodi della serie dei Marvel Studios prenderanno parte Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Eugene Cordero, Tara Strong e Rafael Casal.

Eric Martin ha sostituito Michael Waldron per quanto riguarda il ruolo di showrunner di Loki 2. I due sono inoltre produttori esecutivi della serie insieme a Tom Hiddleston, Justin Benson e Aaron Moorhead. Benson e Moorhead hanno diretto gran parte dei nuovi episodi.

Sebbene non sia ancora stata rivelata una data ufficiale, ad oggi sappiamo che la seconda stagione di Loki dovrebbe debuttare su Disney+ nell'estate del 2023.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!