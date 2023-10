Loki 2, svelato il set più grande della serie: è davvero immenso!

A partire da domani comincerà la programmazione in streaming della seconda stagione di Loki, ma già dalle prime anticipazioni abbiamo saputo che il personaggio principale di Tom Hiddleston viaggerà tra le diverse epoche storiche e uno di questi viaggi lo porterà all'Esposizione Universale di Chicago. Per ricrearla, è stat costruito un set enorme.

In una recente intervista, il produttore esecutivo della serie Kevin Wright ha rivelato un aspetto della seconda stagione che ha alzato la posta in gioco: per i nuovi episodi sono stati costruiti numerosi e imponenti set pratici. Secondo Wright, il set dell'Esposizione Universale di Chicago dove Victor Timely (Jonathan Majors) è stato introdotto nella scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha persino superato una sequenza memorabile della prima stagione.

"Abbiamo costruito un intero nuovo piano [della TVA], che è tutto il livello di OB e il nucleo temporale, ma penso che il più grande sia probabilmente nell'Ep. 3. Voglio dire, cercare di ricreare la Fiera Mondiale di Chicago. Il set dell'Esposizione Universale del 1893 è forse più grande di quello di Lamentis. Penso che fosse più grande di Lamentis". A proposito, scoprite la durata dei primi 4 episodi di Loki, per questa seconda stagione.

Come anticipato dalla scena post-credits di Quantumania, Loki (Tom Hiddleston) e Mobius M. Mobius (Owen Wilson) hanno visto Timely che presentava una delle sue creazioni.

Nella stessa intervista, Wright ha affrontato la possibilità che Loki ottenga o meno il rinnovo per una terza stagione e ha anticipato che, in ogni caso, la narrazione impostata dallo show continuerà.

"Stiamo certamente pensando a come continuare a raccontare storie basate sulla TVA e su Loki", ha rivelato Wright. "Direi che la prima e la seconda stagione sono sempre state concepite come due capitoli dello stesso libro. Vogliamo chiudere questo libro e penso che comunque ci siano molti altri libri sullo scaffale".

La Stagione 2 di Loki debutterà domani 6 ottobre su Disney+ con il primo episodio.