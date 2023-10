Loki 2: finalmente svelato il significato della morte di Loki nell'episodio 1

La nuova puntata di Loki 2 non ha regalato ai fan il miglior finale del MCU dai tempi di Avengers: Infinity War, ma ha anche risolto uno dei grandi misteri della stagione mostrati fin dal primissimo episodio.

Come sicuramente ricorderete, nel primo episodio di Loki 2 andato in onda su Disney+ circa un mese fa il Loki di cui stavamo seguendo il racconto è stato misteriosamente ucciso da un Time Stick ed epurato dal tempo poco dopo essersi imbattuto in Sylvie nell'ascensore della TVA: quella scena aveva apparentemente rimandato l'antieroe protagonista indietro nel tempo, salvandolo dal suo stato di alterazione e dando inizio al resto della avventura raccontata nei successivi tre episodi. Tuttavia, rimaneva una domanda: chi ha ucciso Loki nell'episodio 1?

Grazie al quarto episodio, ora il mistero è stato svelato: in parole povere, Loki è stato ucciso da Loki, che in seguito all'intricata trama basata su loop temporali e viaggi nel tempo si è imbattuto nella versione di se stesso del passato, più specificatamente la versione di se stesso che stava vivendo quello specifico momento nel tempo visto nell'episodio 1. Sapendo cosa sarebbe successo di lì a poco, Loki decide di usare il Time Stick sul Loki del passato chiudendo quindi il cerchio.

