Loki 2: Tara Strong conferma il ritorno di Miss Minutes nella serie Marvel

Mentre tutti aspettiamo con impazienza la seconda stagione di Loki attesa per l'estate 2023, un altro membro del cast della Stagione 1 ha confermato il suo ritorno nei nuovi episodi che debutteranno come sempre sulla piattaforma streaming Disney+. Stiamo parlando di Tara Strong, che ha recentemente confermato il ritorno di Miss Minutes nella serie.

Miss Minutes (Strong) è il simpatico orologio cartone animato retrò il cui atteggiamento allegro è in netto contrasto con gli uffici burocratici della Time Variance Authority (TVA) nella serie originale di Loki. Quando Loki viene catturato dalla TVA e trattenuto, è Miss Minutes, un programma di intelligenza artificiale, che parla allegramente alle Varianti durante la loro visita. In modo apparentemente non ironico, la donna esegue animazioni carine delle Varianti dietro le sbarre, facendo luce sulla loro imminente eliminazione, un processo che, secondo quanto riferito, le cancellerà dalla Sacra Linea del Tempo.

Di seguito, ecco come si presentava Miss Munites agli spettatori di Loki: "Molto tempo fa, ci fu una vasta guerra multiversale. Innumerevoli linee temporali uniche si scontrarono per la supremazia, portando quasi alla distruzione totale di... beh, di tutto. Ma poi emersero gli onniscienti Custodi del Tempo, che portarono la pace riorganizzando il multiverso in un'unica linea temporale, la Sacra Linea Temporale".

Dopo la conferma del ritorno di Gugu Mbatha-Raw nei nuovi episodi, anche la simpatica mascotte del primo film farà la sua comparsa nella nuova stagione. La seconda stagione di Loki non vedrà tornare Michael Waldron come showrunner, né Kate Herron come regista, ma avremo invece Justin Benson e Aaron Moorhead come co-resgisti della maggior parte degli episodi, e Eric Martin come capo sceneggiatore.

E voi, che ne pensate? Quanto hype avete per la nuova stagione di Loki? Fatecelo sapere nei commenti!