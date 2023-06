Loki 2: un team rinforzato di sceneggiatori e showrunner per tenere alto il livello

Loki è stato un successo straordinario per la Marvel e per la piattaforma di streaming Disney+ e con l’arrivo della seconda stagione i Marvel Studios hanno deciso di aggiungere ulteriore qualità al proprio prodotto inserendo nuovi membri allo staff creativo al lavoro sulla serie.

Le questioni inerenti Jonathan Majors potrebbero mettere in difficoltà la Marvel per Loki 2: la casa delle idee deve infatti trovare una soluzione equilibrata dopo aver puntato tantissimo sull’attore, acclamato per le sue performance nello show.

I cambiamenti che potrebbero riguardare il cast o l’importanza del personaggio nel prosieguo delle vicende non saranno però gli unici su cui fondare la nuova stagione con protagonista il dio dell’inganno.

Secondo quanto riportato da The Cosmic Circus, infatti, il team di sceneggiatori e showrunner andrà incontro ad alcuni cambiamenti strutturali per fare fronte alle difficoltà della narrazione della serie: Eric Martin affiancherà come showrunner Michael Waldron, che rimarrà anche produttore esecutivo e capo sceneggiatore. In aggiunta a Martin il team di produzione includerà Rachel Sydney Alter, mentre Katharyn Blair è stata promossa a executive story editor della serie. Infine, due nuovi sceneggiatori saranno aggiunti al gruppo di lavoro della prima stagione: si tratta di Brett Maline e Kasra Farahani.

Le sfide da affrontare per lo sviluppo della nuova stagione di Loki saranno probanti per lo studio che sta dietro le trasposizioni televisive dell’universo Marvel, ma siamo sicuri che, anche grazie all’aiuto dei nuovi arrivati, il risultato riuscirà ancora a sbalordire i fan e la critica.

In attesa di sapere qualcosa di nuovo, vi lasciamo ai rumor che cercano di prevedere quante versioni dell’antieroe saranno presenti in Loki 2.