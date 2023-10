Loki 2, nuovo teaser: l'inquietante Miss Minutes ci spiega l'effetto farfalla

Mancano ormai solo poche ore al debutto della Stagione 2 di Loki in streaming su Disney+, così la Marvel ha diffuso un nuovissimo teaser che vede protagonista Miss Minutes, il personaggio animato introdotto durante la prima stagione e che diciamo svolge il ruolo di guida all'interno dei meccanismi burocratici della Time Variance Authority, la TVA.

In vista del ritorno dello show, Miss Minutes ha un importante avvertimento per i cittadini sul preservare l'integrità della linea temporale anche con i cambiamenti in corso alla TVA, in particolare quando si tratta dell'Effetto Farfalla.

Marvel ha condiviso sui social media un nuovo promo della seconda stagione di Loki sotto forma di video animato con Miss Minutes che presenta un "manuale pratico" e spiega come a volte gli incidenti possano "distruggere irrimediabilmente la realtà", ma non c'è da preoccuparsi: basta compilare alcuni moduli e la TVA sistemerà le cose in un batter d'occhio!

Sebbene il promo in sé abbia l'aria di essere piuttosto allegro, c'è come un sottofondo leggermente oscuro - dopo tutto, l'idea di schiacciare semplicemente una farfalla con conseguente devastazione totale è piuttosto cupa e l'idea di compilare un mucchio di scartoffie per rimediare a questo errore catastrofico sembra di per sé molto oscura.

Inoltre, i fan sono già piuttosto sospettosi di Miss Minutes dopo il finale della Stagione 1 di Loki. Inoltre, non aiuta il fatto che l'ultimo trailer di Loki 2 abbia rivelato anche una variante in bianco e nero di Miss Minutes che sembrava altrettanto inquietante.

"Penso che sia molto divertente perché all'inizio abbiamo Miss Minutes [come] una sorta di introduzione alla TVA. Era quasi come il nostro Mr. DNA di Jurassic Park, in quanto ci spiegava: chi sono quelli della TVA? Come funziona questo mondo? Quali sono le sue regole? E credo che questo sia stato divertente di per sé", ha detto in una precedente intervista Kate Herron, che ha diretto la prima stagione di Loki, a proposito dell'orologio antropomorfizzato.

"Ma poi credo che, man mano che sviluppavamo le storie, abbiamo scoperto che volevamo riportarla indietro e passare più tempo con lei perché è davvero divertente".

La Stagione 2 di Loki debutterà domani 6 ottobre su Disney+ con il primo episodio.