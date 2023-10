Loki 2, la nuova teoria ha svelato la vera motivazione di Kang il conquistatore?

Loki è un caso raro, è la prima volta infatti che una produzione MCU per il piccolo schermo riceve una seconda stagione. Lo show con protagonista Tom Hiddleston è stato sicuramente una manna dal cielo per lo studio, che ne ha ovviamente approfittato per portare avanti un progetto che siamo certi regalerà più di qualche sorpresa nell'immediato.

Tra le tante domande che gli spettatori si sono fatti alla fine della prima stagione di Loki c'è stata sicuramente: Quale sarà l'obbiettivo di Kang il conquistatore?

Si presume che l'obbiettivo ultimo dell'antagonista Marvel sia quello di sottomettere ogni realtà conosciuta al suo volere, ma cosa accadrebbe se riducessimo il suo fine ultimo ad un qualcosa di molto più 'umano'?

La risposta ce la da proprio il primo episodio della seconda stagione di Loki, durante il quale possiamo ascoltare una conversazione tra il giudice Revona Renslayer e Kang, in cui si può evincere che i due avessero una sorta di relazione, forse sentimentale, che li legava profondamente. Ecco quindi che una teoria che circola sul web adesso, indicherebbe che il fine del conquistatore sia quello di preservare l'unica linea temporale in cui Revona lo ama ancora.

Voi che ne pensate? Troppo assurdo? Ecco la nostra recensione di Loki. Oltretutto, avete visto il trailer di The Marvels?