Loki 2, Tom Hiddleston anticipa:'La stagione sarà una battaglia per l'anima della TVA'

Una delle serie più attese dai fan MCU, soprattutto dopo il successo della prima stagione, è Loki. Protagonista assoluto è Tom Hiddleston nei panni del fratellastro di Thor e proprio l'attore ha parlato recentemente di alcuni dettagli che riguardano la seconda stagione che presto verrà pubblicata sulla piattaforma streaming Disney+.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Loki. Su Everyeye potete trovare il nuovo trailer di Loki 2.



Intervistato da Entertainment Weekly, Hiddleston ha parlato della TVA (Time Variance Authority), perché la ricerca di Loki e Sylvie (Sophie Di Martino) ha distrutto la linea temporale e ucciso Colui che Rimane:"La stagione 2 è una specie di sfida ad una domanda posta alla TVA, una battaglia per l'anima della TVA".



E in effetti anche la sinossi della seconda stagione si collega a quanto dichiarato da Hiddleston:"La stagione 2 riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione ritrovandosi in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority".

La seconda stagione di Loki non sarà disponibile prima dell'estate 2023 e i fan dovranno attendere ancora parecchi mesi prima di poter scoprire quali novità ha in serbo Marvel per lo show con Tom Hiddleston.



La seconda stagione includerà parecchi volti già visti nel primo ciclo di episodi: tra i tanti, il ritorno di Gugu Mbatha-Raw in Loki 2 è stato uno dei più acclamati.