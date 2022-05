Loki 2, Tom Hiddleston conferma:'L'inizio delle riprese è dietro l'angolo'

La star di Loki, Tom Hiddleston, ha confermato che la produzione della seconda stagione dello show tv del Marvel Cinematic Universe 'comincerà molto presto'. Le dichiarazioni di Hiddleston compaiono in un'intervista a Entertainment Tonight, nella quale l'attore ha parlato della serie programmata su Disney+.

"È dietro l'angolo. Inizieremo sicuramente in estate" ha confessato l'attore, che ha ribadito di essere 'entusiasta di rimettere insieme il team', insieme ai co-protagonisti Gugu Mbatha-Raw e Owen Wilson, che hanno già confermato il loro ritorno nello show. Le riprese di Loki 2 inizieranno presto, il 6 giugno, secondo quanto raccontato dagli addetti ai lavori.



Il creatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, ha sottolineato che la stagione 2 sarà un'evoluzione ulteriore del Loki di Hiddleston, coinvolto con l'agenzia Time Variance Authority.

"Se vogliamo continuare la storia della prima stagione in una seconda stagione dobbiamo coprire un nuovo terreno emotivo. Questo è ciò che è sempre stato importante per Tom ed è ciò che è importante per me".



Loki 2 affronterà le ripercussioni di Doctor Strange 2:"Dopo tutto quello che è successo in questo film ci sono probabilmente delle ramificazioni narrative che finiranno dappertutto" ha ammesso Waldron.

Tra le ultime novità, un'affascinante teoria potrebbe aver anticipato l'ingresso degli X-Men nell'MCU.