Loki 2, Tom Hiddleston e Owen Wilson avvistati sul set: ecco gli ultimi scatti

Da qualche tempo ormai i lavori per Loki 2 sono partiti e non c'è giorno ormai in cui non arrivino nuove foto dal set della serie dedicata al celebre dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston. Ed è proprio l'attore inglese ad essere stato immortalato in compagnia di Owen Wilson nelle nuove immagini diffuse sul web.

Pubblicate per la prima volta dal Daily Mail, le foto dal set mostrano Hiddleston e Wilson vestiti con le loro uniformi standard della Time Variance Authority. Nessuno dei due attori stava effettivamente girando scene ma entrambi, sembra che stiano camminando sul set con pantaloni marroni, camicia biaca e cravatta.

Hiddleston ha confermato all'inizio di quest'anno che praticamente l'intero cast sarebbe tornato per la seconda stagione dello show, anche se finora solo lui e il suo biondissimo braccio destro sono stati avvistati nei vari scatti diffusi sul web.

Le precedenti foto dal set di Loki 2 invece, facevano riferimento a dei nuovi personaggi del Marvel Cinematic Universe che avrebbero potuto fare il proprio debutto proprio nei prossimi episodi della serie in arrivo su Disney+. Non abbiamo ancora una data ufficiale per la sua uscita, ma tutto lascia presupporre che la serie arriverà agli inizi del 2023, a circa un anno e mezzo di distanza dalla prima stagione.