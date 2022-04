Loki 2, Tom Hiddleston svela la data d'inizio delle riprese dello show Marvel!

La prima serie live-action Marvel su Disney+ ad essere rinnovata per una seconda stagione è pronta a tornare: durante una recente intervista, Tom Hiddleston ha svelato la data in cui inizieranno le riprese di Loki 2... e sarà prima di quanto pensiate!

Con i primi 6 episodi, che hanno spalancato le porte al multiverso, la prima stagione di Loki ha avuto un grande impatto sui nuovi capitoli cinematografici del Marvel Cinematic Universe, come il recente Spider-Man: No Way Home e l'attesissimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il cui regista Sam Raimi ha promesso che cambierà per sempre Doctor Strange.

Nelle scorse ore Hiddleston aveva anticipato che in Loki 2 ci saranno scelte coraggiose: "Alla fine della prima stagione, la storia non è finita. Penso che sia davvero chiaro. Loki è quasi più instabile, turbolento, appassionato e caotico come non lo è mai stato" ha affermato l'attore. "Abbiamo fatto delle scelte nuove e coraggiose. Loki inizia un viaggio interiore davvero grande che sembrava molto nuovo e inedito".

Ma le novità non finiscono qui: da tempo circolano voci sull'inizio delle riprese della stagione 2 di Loki che sembrava previsto proprio per quest'estate. Ebbene, è proprio Tom Hiddleston a rivelare che le riprese avranno presto inizio!

Durante un'intervista con The Playlist, l'attore britannico ha detto: "Siamo già in produzione. Cioè, non stiamo girando, ma ci stiamo preparando. Inizieremo tra circa 6 settimane o qualcosa del genere. Quindi stiamo affrontando con entusiasmo la sceneggiatura e la storia ed è davvero entusiasmante. Non posso dire molto, ma tante domande avranno una risposta".

Stando alla rivelazione di Tom Hiddleston, salvo ritardi o posticipi, le riprese della stagione 2 di Loki prenderanno il via nel mese di giugno, con un'ipotetica finestra d'uscita che potrebbe essere fissata a partire dalla prima metà del 2023.

Nel frattempo, in molti si chiedono se vedremo il Dio dell'Inganno nel film di prossima uscita Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dato che sembra che potrebbero esserci dei legami tra Doctor Strange 2 e Loki leggendo tra le righe delle recenti dichiarazioni dell'autore Michael Waldron.