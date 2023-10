Loki 2, il nuovo trailer ci avvisa: 'Non crederete a ciò che sta per arrivare'

Il quarto episodio di Loki ci ha lasciati con il fiato sospeso: la serie Marvel sta riuscendo laddove hanno fallito in buona parte gli ultimi prodotti dell'MCU, facendo appassionare i fan come solo una storia ben raccontata sa fare. Alla luce di ciò, dunque, cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda parte di questa seconda stagione?

Mentre il direttore della fotografia di Loki ci assicura un finale soddisfacente e significativo per le nuove avventure del Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, il trailer di metà stagione arriva dunque a ricordarci che ci troviamo ormai nel mezzo del percorso del nostro (anti)eroe e della squadra composta da Mobius, OB e Sylvie.

Le immagini che scorrono sullo schermo servono a fare da recap a ciò che abbiamo visto nel corso di questi primi 4 episodi, anticipandoci al tempo stesso ciò che andremo a vedere durante le prossime settimane, con un multiverso ormai prossimo al collasso e una fine che sembra quantomai vicina per tutti i protagonisti in gioco, con una sensazione di apocalisse che non provavamo forse dai tempi di Avengers: Infinity War.

E voi, cosa ne pensate? Loki sta riuscendo a soddisfare le vostre aspettative? Cosa vi aspettate dal continuo di questa seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti!