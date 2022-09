Loki 2, nuovo trailer: 'Più folle di Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Il primo trailer della seconda stagione di Loki è stato mostrato in esclusiva alla convention D23 e nel filmato in questione ancora non disponibile per il pubblico, viene di fatto promesso che la serie con Tomm Hiddleston riuscirà ad essere più complessa e intricata di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La prima stagione di Loki segue una variante del dio dell'inganno creata in Avengers: Endgame che viene catturata dalla Time Variance Authority. Sebbene inizialmente tutto lasci ipotizzare che il fratellastro di Thor sarà fatto fuori, l'agente Mobius M. Mobius e un'altra variante di Loki di nome Sylvie si rendono presto conto che le cose alla TVA non sono esattamente come appaiono. La serie segue dunque il trio e altri personaggi in un viaggio che attraversa il tempo e lo spazio, coinvolgendo molteplici multiversi, tante altre varianti e l'uomo responsabile di tutto questo: Colui che resta.

Sebbene promettesse di essere la prima grande esplorazione del multiverso del MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness non ha presentato per davvero tutta questa follia descritta nel suo nome, al di là di una scena in cui Strange e Chavez volano attraverso diversi universi per un minuto o due.

Sarà interessante insomma vedere come questa nuova stagione delle serie Disney+ si intersecherà con questo franchise e soprattutto come si collegherà con il finale di Loki. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.