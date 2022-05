Loki 2: la trama è stata anticipata da Doctor Strange 2? La nuova teoria dei fan Marvel

Con la conferma dell'inizio delle riprese di Loki 2, i fan Marvel stanno cominciando a chiedersi cosa racconteranno i nuovi episodi della serie con protagonista Tom Hiddleston, che riprenderà i panni del Dio dell'inganno dopo i guai causati nella prima stagione con l'apertura del Multiverso e le sue conseguenze ancora in corso. Ecco una teoria!

Come è noto a chi ha già visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la scena a metà dei titoli di coda del film anticipa eventi e personaggi importanti per il futuro dei Marvel Studios, e potrebbe essere un'anticipazione della seconda stagione di Loki. Il quinto film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha concluso la sua storia con una grande sorpresa finale. La Clea di Charlize Theron recluta Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per aiutarla con un nuovo tipo di minaccia del multiverso.

Tutto questo è stato possibile solo dopo che il finale della prima stagione di Loki ha "aperto" il multiverso Marvel. E se lo show Disney+ ha contribuito a preparare Doctor Strange 2 in questo modo, è ora possibile che il film di Sam Raimi ricambi il favore.

A prima vista, la scena post-credit di Doctor Strange 2 sembra essere un'anticipazione di ciò che accadrà in Doctor Strange 3. In effetti, l'introduzione di Clea (interesse romantico di lunga data nei fumetti per il protagonista), il Doctor Strange che si sente sempre più a suo agio con il suo terzo occhio e il fatto di saltare di nuovo nella Dimensione Oscura sembrano tutti elementi che fanno pensare a Doctor Strange 3. Anche se ciò non significa che stralci di queste storyline non continueranno prima altrove.

Nel MCU, la scena post-credit di Black Widow aveva creato un collegamento con Hawkeye, mentre Disney+ ha ribaltato questo copione: il finale di WandaVision ha creato un collegamento diretto per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Questi esempi dimostrano quanto sia fluida la narrazione del MCU tra ciò che accadrà nei film e ciò che accadrà negli show TV, e come la Marvel possa usare ogni suo prodotto per anticiparne un'altro.

È possibile che le incursioni scatenate dal Doctor Strange di Terra-838 non solo abbiano provocato la morte di un intero universo, ma siano anche la prova del fatto che continueranno a verificarsi in tutto il multiverso. Questo potrebbe essere il motivo per cui Clea e il Doctor Strange stanno per intraprendere una nuova avventura per affrontare la nuova minaccia del multiverso, ma probabilmente non saranno gli unici.

Poi, sia la seconda stagione di Loki che Doctor Strange 2 condividono lo stesso autore, Michael Waldron, che potrebbe creare diversi collegamenti tra i due prodotti Marvel. Staremo a vedere...