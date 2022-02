Loki 2, una trama più dark per Ravonna Renslayer: l'ammissione di Gugu Mbatha-Raw

La star di Loki, Gugu Mbatha-Raw, ha confermato brevemente che il suo personaggio nella serie, Ravonna Renslayer avrà una trama maggiormente oscura nella seconda stagione dello show MCU, esprimendo contemporaneamente il suo grande amore per il ruolo. Nella prima stagione Ravonna sovrintende alle indagini di Loki.

Intervistata da POPCulture.com, Mbatha-Raw ha lasciato trapelare alcune informazioni, seppur pochissime, su ciò che vedremo nei nuovi episodi. In precedenza Mbatha-Raw aveva già risposto alla domanda sulla presenza di Ravonna in Loki 2.



"Oh, mio Dio. Sapete che non posso dire nulla su Loki. La polizia Marvel verrà e mi porterà via. Ma sono entusiasta che stia accadendo e amo davvero il mio personaggio. Penso che sia imprevedibile e complessa. E quindi sono entusiasta di esplorare luoghi maggiormente oscuri e profondi con lei" ha confessato l'attrice.



Inizialmente presentata come alleata e potenziale interesse amoroso per Mobius (Owen Wilson), Ravonna alla fine si rivelerà una vera e propria villain che protegge gli oscuri segreti della TVA e agisce di fatto per Colui che Rimane.

La prima stagione si è conclusa con Ravonna in fuga. Che sia lei la principale antagonista della stagione 2?



Scoprite quando inizieranno le riprese di Loki 2, con protagonista Tom Hiddleston nel ruolo di Loki, al fianco di Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Richard. E. Grant e Jonathan Majors nel ruolo di Colui che Rimane.