Loki 2, tre modi in cui il Kang di Jonathan Majors potrebbe uscire di scena

Manca un solo episodio alla fine di Loki 2 e, contro ogni previsione, Kang è stato meno presente di quello che molti pensavano. Nonostante la minaccia incomba sempre sui protagonisti, oltre che con la variante di Victor Timely, il pubblico non ha avuto modo di assistere alla vera "violenza" di Kang.

Il nuovo potere di Loki potrebbe cambiare l'MCU e, soprattutto, l'approccio che l'intero universo potrebbe avere in futuro sul concetto di tempo e multiverso. Mentre nella prima stagione Colui che rimane e le sue varianti erano state indicati come gli unici veri detentori del potere del Tempo, l'ingresso di Loki in questa equazione potrebbe mischiare inaspettatamente le carte in tavola. A fare qualcosa del genere, potrebbe essere anche il processo per violenza domestica al quale dovrà essere sottoposto Jonathan Majors. Come era più che pronosticabile, l'esito potrebbe influenzare la sua presenza futura nel Marvel Cinematic Universe. Ma in che modo i Marvel Studios potrebbero farlo uscire di scena?

Loki prende il suo posto

La soluzione più plausibile sarebbe fare in modo che Loki prenda il suo posto come detentore del potere del tempo. La capacità sviluppata dal Dio dell'Inganno di saltare nel passato, nel presente e nel futuro manipolando la realtà e il suo svolgimento, potrebbe renderlo un avversario più che temibile per Kang e per le sue infinite (e incontrollate) varianti.

Una nuova guerra tra varianti di se stesso

In Ant-Man and the Wasp Quantumania viene reso più che chiaro, attraverso il Consiglio dei Kang, come le varianti, nel corso della storia siano entrate in conflitto tra loro e, molto spesso, tendano a scontrarsi. Interpretando la scena post credit, il Consiglio viene mostrato quasi come un organo regolatore tra le diverse versioni di Kang. E se si scontrassero nuovamente? Il risvolto potrebbe portare ad una guerra interna e ad una eliminazione della minaccia.

Una uscita di scena...ma solo di Jonathan Majors

Ad avvalorare questa tesi potrebbe essere ciò che è stato mostrato in Spider-Man: No Way Home. Mentre in Doctor Strange 2 le varianti di Stephen hanno sempre il volto di Benedict Cumberbatch, nel terzo capitolo della trilogia di Spider-Man, le versioni di Peter assumono il volto di Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Ciò, quindi, rende più che plausibile la possibilità che lì fuori esistano delle varianti di Kang con un volto diverso da quello di Jonathan Majors.

Nel frattempo, un easter egg di Loki avrebbe potrebbe aver svelato la vera identità di O.B., vero personaggio rivelazione della seconda stagione della serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!