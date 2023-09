Loki 2, 'tutto sta andando una mer*a' nel nuovo teaser ufficiale!

La seconda stagione di Loki è in arrivo e sembra che non tutti siano ancora totalmente pronti a ciò che vedranno. Nel nuovo teaser trailer rilasciato dai Marvel Studios vediamo il personaggio intento ad essere catapultato nel passato, nel presente e nel futuro senza alcuna regola.

Mentre sono in arrivo i cofanetti della prima stagione di Loki e di WandaVision, sono in arrivo anche le nuove puntate della serie con protagonista Tom Hiddleston. Come già era stato reso più che chiaro nel primo trailer, il protagonista viaggerà ancor di più nel tempo rispetto alla prima stagione e il suo obiettivo sembra essere quello di "ricostruire" ciò che è successo dopo il finale di stagione che lo aveva visto confrontarsi insieme a Sylvie con Colui che Rimane.

L'aver scoperto la vera natura di Kang lo mette in allerta fin da subito. Nel nuovo teaser circolato vediamo Loki pronto a re-incontrare personaggi che aveva già avuto modo di conoscere all'inizio della serie. Questa volta, però, sarà costretto a raccontargli come sono realmente andate le cose e come potrebbero andare nel caso in cui non si intervenga in tempo. Loki 2, oltre a reintrodurre nuove "versioni" di Mobius e Sylvie, vedrà l'introduzione di alcuni nuovi personaggi mai visti prima e che saranno fondamentali per la trama.

Nel frattempo continua a circolare una nuova teoria intorno a Victor Timely e Kang che ha già conquistato tantissimi fan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!