Loki 2, ufficiale: il tour stampa della serie Marvel sarà fatto senza gli attori

Arrivano le ultime notizie su Loki 2, il secondo capitolo con Tom Hiddleston protagonista nei panni dell'amatissimo villain: si parla non solo della durata del primo episodio di Loki 2 ma anche della non-presenza degli attori alla première dello show. A cosa è dovuta questa assenza?

Come potrete immaginare la situazione è collegata allo sciopero SAG-AFTRA. Hiddleston, come anche il resto del cast, non contribuiranno fisicamente alla promozione della serie, che dovrebbe svolgersi tra poche settimane. Ad occuparsene probabilmente sarà Kevin Wright (produttore esecutivo dello show).

I fan sis tanno chiedendo in quanti episodi comparirà il personaggio di Jonathan Majors. L'attore infatti ultimamente non se la passando bene: lo scorso 3 Agosto infatti è stato sottoposto a processo per accuse di presunta violenza nei confronti della sua compagna. Le accuse avanzate contro l'attore lo starebbero già allontanando da alcuni progetti in cui era coinvolto.

Di cosa parlerà la seconda stagione di Loki? Si ripartirà dal cliffhanger del finale di stagione, che vede Loki in una battaglia feroce. Nel secondo capitolo il protagonista è ancora in cerca di Sylvie, Judge Renslayer e Miss Minutes. Per questo motivo continuerà a viaggiare nel Multiverso insieme a Mobius e Hunter B-15.

Torneranno dunque, oltre a Tom Hiddleston, anche Sofia di Martino, Jonathan Majors, Gugu Mbatha-Raw, Neil Ellice e altri. Ci saranno anche new entry, come Rafael Casal, Kate Dickie, Lizz Carr e Ken Huy Quan (tra i nuovi nomi)!