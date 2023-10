Loki 2, quali Varianti di Kang possiamo aspettarci negli ultimi episodi?

Mancano soltanto due puntate per chiudere la seconda stagione di Loki e arrivati a questo punto dobbiamo per forza chiederci: quali altri Varianti di Kang vedremo in questi due episodi? Proviamo a fare qualche congettura assieme.

Ci saranno ovviamente spoiler sulle prime quattro puntate di Loki 2 quindi siete avvertiti.

Chiusi i primi quattro episodi della serie che dovrà in qualche maniera dare il via all'arrivo delle prossime Varianti di Kang possiamo dire che del Conquistatore non abbiamo ancora visto nulla. Nel senso, c'è stato Victor Timely, che però doveva ancora diventare Kang, e il finale della quarta puntata di Loki ci ha dimostrato che probabilmente non ci riuscirà mai.

Il punto è capire cosa succede adesso dopo il fallimento del piano ingegnato da Loki e company. Abbiamo infatti il trailer delle prossime puntate di Loki 2 e quindi non tutto è perduto, ma forse alcuni personaggi non ci saranno più, almeno per come li abbiamo conosciuti.

Ora, tornando alle Varianti di Kang, è il momento in cui possono prendere il sopravvento visto che la TVA è al collasso totale. Ci aspettiamo di vedere almeno una delle tre (o anche tutte) viste nella post-credit di Quantumania, almeno per dare un'idea del prossimo passo del piano di Kang. Sempre che Loki non ne inserisca una nuova che farà da filo conduttore fra queste tre e il crollo della TVA.

Oppure, cosa forse più plausibile, un'altra versione di Victor Timely verrà richiamata e questa, meno buona della precedente, accetterà il suo destino come Kang il Conquistatore. Arrivati al quarto episodio (l'ultimo dato in anteprima stampa) è davvero difficile speculare perché può succedere di tutto.

E secondo voi quali Kang vedremo nelle ultime due puntate di Loki? Fate le vostre speculazioni nei commenti!