Loki 2, tutte le Varianti di Kang che potrebbero apparire nei nuovi episodi

Il debutto della nuova stagione della serie Marvel è previsto per il 6 ottobre sulla piattaforma Disney+ e di recente è stato svelato anche il numero di episodi di Loki 2, stando a fonti ufficiali.

Mentre è già confermato che in Loki 2 almeno una variante di Kang comparirà nei prossimi episodi, i trailer potrebbero nascondere la comparsa di molte altre varianti. Vediamo assieme quali potrebbero essere:

8. Victor Timely: l'unica variante di Kang che comparirà ufficialmente nella prossima stagione di Loki.

7. Immortus: una potente variante, il signore del Limbo e il custode delle linee temporali la cui immortalità lo ha aiutato a sopravvivere a molti incontri con gli Avengers.

6. Colui che rimane: la prima variante apparsa all’interno del MCU, precisamente nel finale della prima stagione di Loki.

5. Rama-Tut: uno dei tre membri principali del Consiglio dei Kang visto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nel fumetto Marvel, è una versione che usa la sua tecnologia futuristica per governare l'Egitto.

4. Il Centurione Scarlatto: anche lui apparso nelle scene post-credit di Quantumania. Un cyborg che arriva dal futuro. Sembra disprezzare il governo di Immortus sul Consiglio dei Kang, anche se alla fine si piega alla volontà del suo superiore.

3. Mr. Gryphon: ancora non introdotto ufficialmente nell’universo MCU, è una variante di Kang che si traveste da uomo d'affari in stile Tony Stark nei fumetti più recenti degli Avengers. È Il capo della Qeng Enterprises e ha scelto di conquistare il mondo degli affari piuttosto che intere civiltà.

2. Nathaniel Richards: sarebbe l'identità di Kang il Conquistatore prima di diventare uno dei più mortali viaggiatori del tempo della Marvel Comics, è il punto di origine di Kang e di molte delle sue varianti. La serie ha l’opportunità di esplorare le sue origini di viaggiando nel trentunesimo secolo.

1. Kang il Conquistatore: è un potente supereroe che viaggia nel tempo. È stato tenuto prigioniero nel Quantum Realm dopo che la sua nave è stata sabotata dal Consiglio dei Kang alla fine della Guerra del Tempo. Ha fatto il suo debutto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Interpretato da Jonathan Majors, Kang il conquistatore tornerà probabilmente come il cattivo principale della Multiverse Saga.

Secondo voi, quale versione di Kang ha più probabilità di comparire nella nuova stagione di Loki? Date un’occhiata al trailer di Loki 2 per andare alla ricerca di indizi.