Loki 2, le Varianti che vogliamo assolutamente vedere nella serie Marvel!

Secondo The Cosmic Circus, in Loki 2 ci sarà un'altra variante di Kang... ma è lecito pensare che il numero di varianti nella seconda stagione sia di gran lunga maggiore. Ecco quelle che non vediamo l'ora di scoprire!

Innanzitutto, impossibile non menzionare Sylene, la figlia di Loki in una linea temporale alternativa. Lo stesso vale per Hulk-Loki (pur non avendo una serie a fumetti dedicata, è entrato nell'immaginario collettivo grazie alle sue capacità che hanno ben poco a che spartire col dio dell'inganno), così come Morwen e Immortus. La prima, principalmente ricondotta a The Amazing Spider-Man, è una figlia umana di Loki stesso, mentre il secondo un vero "must-have": dopo la sua apparizione nella scena post-credits di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, è molto probabile che il capo del Consiglio dei Kang figurerà in Loki 2.

Sul fronte animale, invece, ricordiamo Thori (un cane infernale in grado di parlare e dal comportamento alquanto "oscuro") e Catface Loki (il nome dice già tutto: comparso sulle pagine di The Unbeatable Squirrel Girl, l'ibridazione tra Loki e un gatto sarebbe un ottimo easter-egg).

Abbiamo menzionato Hulk-Loki, abbiamo menzionato Thori, che in seguito avrebbe servito il dio del tuono... perciò è il turno di Ultimate Thor, una variante che siamo impazienti di scoprire. Nell'Ultimate Universe, infatti, Loki inventò una bugia secondo la quale Thor era un malato mentale e ladro di tecnologie, col risultato che finì dietro le sbarre. La sua comparsa non sarà così centrale, ma indubbiamente strapperà più di una risata al pubblico!

La seconda stagione dello show MCU debutterà su Disney+ il 6 ottobre 2023. Nell'attesa, non perdetevi il trailer ufficiale di Loki 2!