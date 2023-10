Loki 2, e se il vero villain fosse Ke Huy Quan? La nuova teoria

Debutta oggi in streaming su Disney+ il terzo episodio della Stagione 2 di Loki e già i fan si stanno sbizzarrendo con le teorie più disparate per cercare di capire chi interpreterà il villain di questa stagione, dopo che in quella passata questo ruolo è stato interpretato da più figure. Adesso i sospetti si stanno concentrando su Ke Huy Quan.

Una nuova teoria di Heavy Spoilers ha appena avanzato la possibilità che l'Ouroboros di Ke Huy Quan abbia delle intenzioni segrete e sinistre non ancora venute a galla. La maggior parte della teoria si basa sull'idea che OB sia l'unico dipendente del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo della TVA. Ciò significa che ha passato una vita a non fare altro che aggiustare le cose che tutti gli altri sopra di lui hanno rotto.

La teoria è nata anche dall'amore dei fan per Ke Huy Quan, personaggio apprezzato fin dal suo esordio nel primo episodio di questa nuova stagione.

Per questo motivo, potrebbe volersi vendicare della TVA, soprattutto perché l'attuale crisi del Telaio Temporale gliene ha dato la possibilità. Forse OB ha persino messo di proposito in pericolo la vita di Mobius nell'episodio precedente. Heavy Spoilers ha anche notato che la maggior parte dei personaggi dello show non parla con OB a meno che non abbiano attivamente bisogno di qualcosa da lui.

Un altro punto a favore di questa teoria è che questa potrebbe essere l'ennesima esplorazione di ciò che l'isolamento e la solitudine possono fare a qualcuno, come già visto in precedenza con le storyline di Loki, Sylvie e Colui che Rimane nella Stagione 1. Heavy Spoilers sottolinea anche quanto il termine Ouroboros sia vicino, sia tematicamente che visivamente, alla Sacra Linea Temporale e al Telaio Temporale, il che potrebbe contribuire a sostenere la maggiore importanza dell'OB nella trama.

Inoltre, Heavy Spoilers menziona che OB potrebbe essere un'altra variante di Kang nascosta in bella vista: Mr. Gryphon. Questa variante di Kang è qualcuno che è rimasto intrappolato nel XXI secolo, duemila anni prima del suo tempo (nei fumetti i viaggi nel tempo funzionano diversamente).

E se invece il personaggio di Ke Huy Quan lavorasse a stretto contatto con Kang ma, consapevolmente o inconsapevolmente, gli fosse stata cancellata la mente, proprio come a tutti i dipendenti della TVA? Questo spiegherebbe la sua attuale personalità più allegra nei confronti di tutti e permetterebbe di svelare ulteriori colpi di scena sul suo personaggio.

Supponiamo che i Marvel Studios finiscano per fare di OB la variante di Kang Mr. Gryphon, come prevede la teoria. In tal caso, lo studio sarebbe perfettamente preparato a sostituire Jonathan Majors con un altro attore, qualora se ne presentasse la necessità in futuro.

Un grande difetto dell'idea che OB sia un altro Kang è che il team TVA ha ancora bisogno dell'aura temporale di Colui che Rimane, che, in teoria, avrebbe funzionato immediatamente con OB presente se fosse stato davvero un'altra variante di Kang.