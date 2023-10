Loki 2, Victor Timely è basato su una persona vera: ecco chi è

Sicuramente da considerarsi attualmente come il miglior prodotto per il piccolo schermo targato MCU Loki con i suoi nuovi episodi sta sicuramente regalando molte soddisfazioni a tutti coloro che non resistevano più nell'attesa di sapere come sarebbero proseguite le avventure del Dio dell'inganno, qui impegnato contro una variante di Kang.

La figura di Victor Timely è probabilmente già ampiamente conosciuta da chiunque abbia una conoscenza delle storie a fumetti ambientate nell'universo Marvel.

Tuttavia il suo interprete Jonathan Majors ha tratto ispirazione da una figura ben specifica per rappresentare al meglio il personaggio, e non ha niente a che fare con la versione cartacea del personaggio.

Si tratterebbe infatti della figura di Granville Woods. Si tratta di un brillante inventore che era in forte rivalità con Thomas Edison. Partendo da qui sia l'attore che il regista del terzo episodio di Loki hanno lavorato duramente per costruire le movenze e l'atteggiamento di Timely in tal senso.

Lo stesso regista ha dichiarato durante un'intervista per Variety: "Era questo inventore di colore, che aveva ideato molte cose straordinarie, ma i suoi brevetti venivano spesso contestati. Edison gli rivendicò due di questi, la cosa finì in tribunale ma perse la causa. Alla fine si vide costretto ad assumere Woods ma lui rifiutò".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione della prima stagione di Loki. Oltretutto, avete già visto il trailer di The Marvels?