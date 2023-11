Loki 2, volete saltare scuola per il finale? Marvel vi offre la giustifica da esibire!

Potranno esserci tutte le previsioni possibili per il finale di Loki 2... ma nessuna potrà reggere se i fan non potranno fiondarsi sul finale di stagione. Esso sarà disponibile da domani 9 Novembre 2023, insieme ci sarà anche la prima di un film tanto atteso quanto temuto: The Marvels. Ma non preoccupatevi, i Marvel Studios hanno pensato a tutto...

"Caro/a_________________

Si prega di scusare _________________ per l'uscita anticipata dal lavoro/scuola giovedì 9 novembre 2023. Il finale della seconda stagione di Loki e la prima di The Marvels sono in programma giovedì sera e non possono perdere ciò che accadrà nel MCU. Grazie per la comprensione.

Per sempre. Sempre.

Più in alto. Più lontano. Più veloce.

@MarvelStudios"

Così si legge sul post ufficiale X/Twitter dei Marvel Studios. "Lascia perdere quello che fai e non perderti quello che accadrà" scrivono nella descrizione del post. Insomma, gli Studios invitano ad essere assolutamente presenti domani per due eventi: il finale di stagione di Loki 2 e per la prima di The Marvels.

Ci sarete? Ma soprattutto, utilizzerete questa scusa per dedicare la vostra completa attenzione ai due eventi? Lasciateci un commento per farci sapere cosa farete.

Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione della prima puntata di Loki 2. Non perdetevi neanche questa!