Loki nel 2021 e Hawkeye nel 2022? Disney+ Francia aggiorna il calendario del MCU

In attesa di eventuali novità nella programmazione di Disney+ dopo il rinvio di tutti i film del MCU, la versione francese di Disney+ ha anticipato il periodo di uscita delle serie Marvel in arrivo nel catalogo del servizio tra il 2021 e il 2022.

Se The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision sono attesi rispettivamente ad agosto e dicembre 2020, infatti, la Casa di Topolino deve ancora confermare una data di uscita per Loki (ora indicata con un generico primavera 2021), What... If?, Hawkeye e tutti gli show che arriveranno in seguito, comprese le new entry Mrs. Marvel, She-Hulk e Moon Knight.

Vediamo dunque i potenziali cambiamenti nel calendario degli show Marvel secondo Disney+ Francia (via MCU Cosmic):

2021

Loki

What... If?

2022

Hawkeye

Mrs. Marvel

She-Hulk

Moon Knight

Come potete notare, il comunicato indica una programmazione piuttosto diversa rispetto a quella anticipata nei mesi scorsi, che inizialmente prevedeva ben 4 titoli per il 2021, ridotti a 3 con l'anticipo di WandaVision al 2020. Resta dunque da capire se la Casa di Topolino abbia davvero intenzione di pubblicare solamente due serie nel corso del prossimo anno, o se l'emergenza sanitaria modificherà anche i piani per i titoli Marvel/Disney+.



Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer di Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki diffuso in occasione del SuperBowl.