Loki 2x01, tutti gli Easter-egg che quasi certamente vi siete persi

Il primo episodio di questa Stagione 2 di Loki prosegue nel racconto delle avventure del Dio dell'inganno e come era ampiamente prevedibile è pieno zeppo di rimandi al più vasto Marvel Cinematic Universe. Gli eventi della prima stagione di Loki sono stati fondamentali per capire come sia nato il multiverso. Vediamo gli easter-egg della puntata.

A metà dell'episodio, Loki viene presentato al personaggio di Ke Huy Quan chiamato Ouroboros, il che sembra spiegare il titolo dell'episodio stesso. Tuttavia, ha un significato più profondo del semplice riferimento al personaggio.

Nel mondo reale, l'Uroboro è un simbolo circolare che spesso raffigura un serpente o un drago che divora la propria coda per indicare il ciclo infinito di distruzione e rinascita. Questo riferimento sembra molto appropriato alle atmosfere della serie e al tempo stesso dimostra che l'O.B. di Quan avrà un ruolo importante nella stagione.

Un Easter-egg comune che ci si aspetta da ogni nuovo progetto dei Marvel Studios è l'aggiornamento del logo dell'azienda. Con Loki, il logo dei Marvel Studios è oro e verde. Questo riflette i due colori primari del design del personaggio.

Nella sequenza di inseguimento iniziale, la statua di Kang viene mostrata mentre sovrasta la TVA. Anche se questo potrebbe essere visto come un semplice riferimento al villain della Saga del Multiverso, ha un significato più profondo. La macchina da presa passa dalla statua all'edificio della TVA in cui Loki è inseguito, quasi come se la statua stesse osservando lo svolgersi degli eventi. Si tratta di un Easter egg che rimanda sia a Colui che Rimane che alla presenza di Kang nella seconda stagione di Loki.

Così come le proprietà dei Marvel Studios si sono addentrate nel multiverso, anche i film dello Spider-Verse della Sony hanno fatto lo stesso. In quest'ultimo franchise, i personaggi subiscono dei "glitch" quando si trovano in un universo diverso dal loro. La rappresentazione visiva del glitch è incredibilmente simile al time-slipping di Loki.

L'episodio mostra la prima apparizione di Jonathan Majors nella stagione. Scivolando nel passato, Loki trova una registrazione di Colui che Rimane e Ravonna Renslayer risalente all'epoca della Guerra Multiversale, che fornisce un contesto alla storia della TVA e un divertente Easter egg sul ruolo di Majors nel MCU. A proposito, quale sarà il ruolo di Renslayer nella Stagione 2?

Mentre Loki, O.B., Mobius e B-15 raggiungono il Temporal Loom, la macchina da presa zooma sulla porta del centro della TVA. È interessante notare che la porta ha una X al centro su entrambi i lati. Si tratta di un rimando all'ingresso di Cerebro nei film degli X-Men, con un design che gli assomiglia in modo inquietante.

La sequenza post-credit fornisce un Easter egg sullo stato della storia complessiva. Nella prima stagione, era stato rivelato che Colui che Rimane ha essenzialmente costruito la Sacra Linea Temporale per condurre Loki e Sylvie alla Cittadella alla Fine del Tempo. Nella sequenza viene mostrato qualcuno che ricostruisce gli eventi dell'episodio con miniature e modellini. Questo fa riferimento ai temi centrali della storia di Loki, incentrati sull'idea del libero arbitrio contro la predeterminazione, che continueranno senza dubbio nella seconda stagione.

La scena post-credit mostra anche Sylvie uscire dalla Cittadella alla Fine del Tempo a Broxton, in Oklahoma. A prima vista, questa potrebbe sembrare una località qualunque, ma ha connessioni più profonde con i fumetti. Nei fumetti Marvel, Broxton è il luogo in cui Thor ricostruisce Asgard dopo gli eventi di Ragnarok. Sebbene il MCU lo abbia rappresentato in modo diverso, con la Nuova Asgard situata in Norvegia, la sequenza è un simpatico Easter egg ai fumetti Marvel.