Loki 2x01, riassunto e spiegazione della prima puntata

Il momento di Loki è arrivato: la seconda stagione della serie sulle avventure del Dio dell'Inganno ha finalmente fatto il suo esordio su Disney+, promettendo di approfondire finalmente il discorso relativo al multiverso e a Kang. Ma cos'abbiamo visto, dunque, durante il primo di questa nuova parata di episodi?

Il primo episodio della seconda stagione di Loki riprende dove ci eravamo lasciati: il personaggio di Tom Hiddleston scopre però di non essere finito (come un po' tutti credevamo) in una timeline alternativa, bensì nel passato! A questo punto della storia nessuno, all'interno della TVA, sa chi sia Loki, e Kang è praticamente ovunque, come già il finale della prima stagione ci aveva svelato.

Il nostro eroe comincia a questo punto a soffrire di un problema che già ci era stato presentato in Spider-Man: No Way Home, ovvero quello del glitching: ci sono momenti in cui Loki sembra subire delle interferenze (cosa che pare infastidire parecchio Mobius), e addirittura volte in cui il nostro riesce involontariamente a viaggiare nel tempo.

È proprio qui che le cose cominciano a farsi interessanti: grazie agli spostamenti di Loki nella timeline scopriamo infatti che, nella TVA del presente, la situazione sta cominciando ad agitarsi in seguito alla scoperta, da parte dei vari personaggi, di essere nient'altro che Varianti. A questo punto Loki si riunisce finalmente al Mobius che abbiamo conosciuto nel corso della prima stagione, e con questi si rivolge ad O.B.

Il personaggio di Ke Huy Quan ricorda di aver già incontrato Mobius 400 anni prima, ma quest'ultimo non sembra riconoscerlo: Kang ha evidentemente resettato più volte la memoria dei vari dipendenti della TVA! L'ennesimo episodio di timeslipping porta dunque nuovamente Loki nel passato: qui il nostro parla con l'O.B. dell'epoca, che gli rivela di non conoscere Mobius... Loki, insomma, è finito indietro nel tempo di più di 400 anni!

A questo punto, l'O.B. del presente ci parla di un estrattore di aura temporale, un oggetto molto pericoloso che permetterebbe però a Loki di eliminare sé stesso dalla timeline per fissarlo in un momento ben preciso, risolvendo di fatto il problema del glitching. Basterà? Per scoprirlo non ci resta che affidarci a Disney+! Qui, intanto, trovate l'elenco degli easter-egg presenti nella 2x01 di Loki.