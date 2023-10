Loki 2x03, quanto dura il terzo episodio in uscita su Disney+?

Quanto dura il terzo episodio di Loki 2? Ecco tutto quello che dovete sapere sul terzo appuntamento settimanale con la seconda stagione dell'acclamata serie tv dei Marvel Studios in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Come vi abbiamo anticipato già prima della messa in onda della premiere di Loki 2, le prime quattro puntate di Loki 2 avranno una durata di 45 minuti, 49 minuti, 53 minuti e 48 minuti: il terzo episodio della seconda stagione, ovvero quello in arrivo su Disney+ da questa settimana, sarà l'episodio più lungo della stagione, almeno finora: ricordiamo infatti che, al fine di evitare spoiler sul futuro della Saga del Multiverso, la Marvel ha escluso i due episodi finali di Loki dall'anteprima stampa fornita ai giornalisti che hanno coperto la serie, dunque la durata delle puntate 5 e 6 è attualmente sconosciuta.

Loki 2x3, ribadiamo, avrà una durata di 53 minuti, che diventano 48 minuti andando ad escludere i titoli di coda. Per maggiori informazioni, poi, precisiamo che la puntata non avrà una scena post-credit: la speranza dei fan è che la nuova puntata di Loki segni finalmente il ritorno di Kang di Jonathan Majors, ma chiaramente non possiamo fare spoiler in tal senso.

Per altre letture, scoprite la nuova teoria secondo cui Loki 2 sarebbe legato a Spider-Man: Across the Spider-Verse.